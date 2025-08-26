12:19 PMClock
"المرصد السوري": تدريبات مشتركة في قاعدة "قسرك" شمال الحسكة بين قوات التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" بمشاركة الطائرات الحربية التابعة للتحالف

