Jul 6, 2025 7:09 PMClock
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المرصد السوري: تجار حلب يحتجون على قرار وزارة العدل مراجعة عقود آجار قديمة ويطالبون بضمانات قانونية

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