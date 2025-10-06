Oct 6, 2025 10:44 PMClock
أبرز الأحداث
المرصد السوري: بالــرشــاشـات الثقيلة والمتوسطة.. القوات الحكومية تـسـتــهـدف حي الشيخ مقصود بـحلب، وسط أنباء عن محاولة اقــتــحـام الحي

