May 7, 2025 2:54 PMClock
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المرصد السوري اشتباكات عشائرية تؤدي إلى احتراق 12 منزلاً في قرية شنان بريف الرقة الشرقي وارتفاع حصيلة المصابين إلى 10 أفراد

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