Jul 16, 2025 7:41 PMClock
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"المرصد السوري": ارتفاع عدد القتلى من جراء الاشتباكات في السويداء إلى أكثر من 300

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