Aug 5, 2025 12:48 PMClock
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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: غزة تمر بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء الإبادة الجماعية بأكتوبر 2023

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