Jul 9, 2025 3:06 PMClock
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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تخطّط لاحتجاز سكان غزة قسراً في معسكر اعتقال مغلق فوق أنقاض رفح

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