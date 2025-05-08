اقفل باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية عند منتصف الليل، في سرايا الهرمل، حيث بلغ عدد المرشحين الى المقاعد البلدية 225 في 8 بلديات يتنافسون على 114 مقعدا بلديا.

اما عدد المرشحين للانتخابات الاختيارية، فبلغ 151 مرشحا يتنافسون على 63 مقعدا، في مختلف بلدات واحياء قضاء الهرمل، في حين بلغ عدد المخاتير الفائزين بالتزكية 16 مختارا و14 عضوا في المجالس الاختيارية.

زحلة: كما أُقفِل باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظة البقاع، بإشراف المحافظ القاضي كمال أبو جودة، حيث بلغ عدد المرشحين في قضاء زحلة ٩٧٧ مرشحًا للانتخابات البلدية و٣٤١ للانتخابات الاختيارية، وأعضاء هيئة اختيارية ٦٦ عضوا والتي ستجري يوم الاحد في 18 أيار الحالي.

وسجّلت مدينة زحلة وحدها ٧٢ مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا بلديًا، فيما ترشح العدد المطلوب قانونا في بلديتي دير الغزال وشهابية الفاعور مما يسمح لهم الفوز بالتزكية لاحقاً.

مع الاشارة الى أن محافظة البقاع اعتمدت وللمرة الاولى نظام المكننة للمندوبين وبتوجيهات مباشرة من المحافظ أبو جودة.

بعلبك: كذلك، أقفل باب الترشح في مركز محافظة بعلبك الهرمل في مدينة بعلبك، على 1858 مرشحا لعضوية المجالس البلدية في قضاء بعلبك، يتنافسون لملء 965 مقعدا في 76 بلدية ضمن قضاء بعلبك الذي يتألف من 104 قرى، علما بأن عددا من المجالس البلدية تضم في عضويتها ممثلي أكثر من بلدة، في حين أن 22 قرية لا يوجد فيها بلديات، وهي: حوش الذهب، الحلانية، دار الواسعة، ريحا، السفري، الشعيبة والنبي سباط، صبوبا، صفرا، الصوانية، طفيل، عين بورضاي، عين السودا، عين البنية، مزرعة أبو صليبي، مزرعة بيت مطر، مزرعة السيد، مزرعة الضليل، النقرة، وادي الزين، وادي المشمشة، ووادي الصفا الشرقي.

أما عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للهيئات الاختيارية والمختارين، فقد بلغ 665 مرشحا، سيتم انتخاب 293 مختارا منهم في 18 أيار الحالي.

في مدينة بعلبك، ترشح لعضوية المجلس البلدي 53 مرشحا، يتنافسون للفوز بعضوية المجلس البلدي المؤلف من 21 عضوا.

وتقدم 86 مرشحا للمختارين، بينما عدد المخاتير في مدينة بعلبك 35 مختارا، موزعين على الأحياء التالية: البرانية (مختاران) البربارة (مختار)، النبي انعام (5 مخاتير)، الريش الشرقي (6 مخاتير)، الريش الغربي (4 مخاتير)، غفرة (5 مخاتير)، الصلح (3 مخاتير)، القلعة (3 مخاتير)، الشميس (مختار)، العباسية (مختار)، الست (مختار)، قبة دورس (مختار)، قلعة غربي (مختار)، الزهراء (مختار)، وحي عز الدين (مختار).