المركزية - صــــدر عـن المديـريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي - شعبــة العلاقـات العامّــة البــلاغ التّالــي:

"إلحاقاً للبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتواريخ سابقة والمتعلقة بالمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والاناث.

وحيث أن هناك عدداً من المرشحين المقبولة طلباتهم للاشتراك بالمباراة قد تخلفوا عن الحضور في الموعد المحدد لكل منهم لإجراء فحص الصحة العامة واختبار الرياضة البدنية.

كما ان هناك العديد من المرشحين الذين مثلوا أمام اللجنة لا تزال طلباتهم قيد الدرس لأسباب مختلفة.

تعلن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما يلي:

أولاً: بالنسبة للمرشحين المتخلفين عن الحضور:

إجراء المباراة للمرشحين (ذكور- اناث) في معهد قوى الامن الداخلي/ عرمون اعتباراً من 24/4/2025 ولغاية 7/5/2025 ضمناً وفقاً للتواريخ المحددة لكل مرشح على الموقع الالكتروني الرسمي لقوى الامن الداخلي عبر الرابط التالي:

الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي - مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة دركي متمرن

يُجري فحص الصحة العامة واختبار الرياضة البدنية للمرشحين المتخلفين وفق القواعد التالية:

على المرشحين الحضور إلى معهد قوى الامن الداخلي الساعة 7:30 صباحاً من اليوم المحدد للمباراة وباللباس الرياضي مصطحبين معهم المستندات التالية:

o الإيصال بالترشيح المُعطى في السرية الإقليمية أو في مركز اللجنة.

o بطاقة الهوية / إخراج قيد إفرادي / جواز سفر.

o الفحوصات والتحاليل المخبرية التالية:

" CBCD - BUN - CREA - HIV Ab - HCV Ab- HBS Ag - HbA1C - TSH - PPD

" Chest X - Ray

" Urine analysis

o تقرير طبي مفصل من طبيب اختصاصي قلب وشرايين يبين الوضع الصحي للمرشح/ة (ضغط الدم، نظم القلب …) وبيان ما إذا قد أجرى أي عملية جراحية، أو يعاني / تعاني من اي أمراض مزمنة أو مستعصية او معدية او يعالج / تعالج بأدوية دائمة وأن المرشح يتمتع بأهلية بدنية تؤهله لاجراء اختبار رياضة بدنية.

على ان تجري الفحوصات والتحاليل المخبرية وصورة الاشعة في احدى المستشفيات الحكومية او الخاصة قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فحص الصحة العامة ولا تقبل اية فحوصات او تحاليل مخبرية او صور اشعة تم إجراؤها في المختبرات او المستوصفات الخاصة، علماً ان الكشف والفحص الطبي سيجري في قاعات مغلقة لكافة المرشحين،

يجري فحص الصحة العامة يليه مباشرة اختبار الرياضة البدنية للذين اجتازوا الفحص المذكور، يَمنع على المرشحين إدخال الهواتف الخليوية إلى باحة معهد قوى الأمن الداخلي،

يُمكن الإستدلال على طريقة تنفيذ إختبار الرياضة البدنية (ركض لمسافة 1500م، جذع، سواعد) من خلال مقطع الفيديو التالي: youtube.com/watch?v=YH0DnKB6Nag

كل مرشح يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد له يُعتبر بمثابة مُنسحب من المباراة، ويُصار إلى إلغاء طلب إشتراكه في المباراة.

ثانياً: بالنسبة للمرشحين الذين مثلوا أمام اللجنة ولا تزال طلباتهم قيد الدرس

على هؤلاء المرشحين الحضور أمام اللجنة:

" للذكور إعتباراً من 24/04/2025 لغاية 30/04/2025 ضمناً

" للإناث إعتباراً من 05/05/2025 لغاية 07/05/2025 ضمناً

وذلك إعتباراً من الساعة 7:30 من كل يوم وبعد التأكّد من استكمال كافة الفحوصات والتقارير الطبية أو أي أمور أخرى قد تُعيق اجتياز الفحص الصحي كانت قد طلبتها اللجنة من المرشح،

يُعتبر المرشّح الذي لا يزال طلبه قيد الدرس لدى اللجنة ويتخلّف عن المثول مجدداً أمام اللجنة في المواعيد المحددة أعلاه بمثابة مُنسحب من المباراة، ويُصار إلى إلغاء طلب إشتراكه في المباراة.

ثالثاً: للمراجعة أو الإستفسار

للمراجعة أو الإستفسار، يُمكن للمرشحين مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف: 416165-76".