Apr 29, 2025 10:09 AMClock
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المرجعية الدرزية في جرمانا: نحمل السلطات المسؤلية الكاملة عما حدث وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة

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