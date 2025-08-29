Aug 29, 2025 4:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: لا شيء تغير بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة وننتظر وفيات جماعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o