Jul 27, 2025 11:45 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المدير العام لوزارة الصحة بغزة: نطالب بالإجلاء العاجل للمصابين بجروح حرجة وإصابات الدماغ والعمود الفقري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o