المدير العام لوزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 251 شهيدا منهم 108 أطفال

