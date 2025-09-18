9:45 AMClock
أبرز الأحداث
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: المستشفيات المكتظة أصلا على وشك الانهيار وتصاعد العنف يعيق الوصول إليها، وندعو لوضع حد فوري لهذه الظروف اللاإنسانية وندعو إلى وقف إطلاق النار

