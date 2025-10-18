Oct 18, 2025 1:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي يعلن بدء إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o