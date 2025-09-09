Sep 9, 2025 9:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: اتفقت مع وزير الخارجية الايرانية على الإجراءات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران وهذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o