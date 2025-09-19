11:03 AMClock
لمدير العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور أنطوان شقير، أقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، وذلك إلى حين تعيين رئيس أصيل

