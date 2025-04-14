Apr 14, 2025 6:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المدفعية الاسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس مع إطلاق نار مكثف جنوبي قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o