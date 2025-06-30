Jun 30, 2025 12:51 PMClock
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المحكمة العليا في بريطانيا توافق على استمرار تصدير أجزاء من طائرة "إف-35" إلى "إسرائيل"

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