Apr 8, 2025 9:23 AMClock
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المحكمة العليا في إسرائيل تفتح جلسة استماع للنظر في قانونية قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار

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