Apr 8, 2025 7:44 PMClock
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المحكمة العليا الإسرائيلية: إرجاء القرار بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي

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