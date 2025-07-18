Jul 18, 2025 12:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المحكمة الجنائية الدولية تؤكد إلقاء القبض في ألمانيا على الليبي الهشري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o