صدر عن ابن عكار المحامي مارك حبقة البيان الآتي:

‏بمناسبة حديث الوزير جبران باسيل خلال عشاء التيار الوطني الحر في عكار وإختصاره إنجازات عكار لحزب التيار الوطني كان لابد من تنقية ذاكرة الوزير باسيل كالعادة والتأكيد على الأمور التالية:

أولا، لم يهمّش عكار أحداً أكثر من العماد ميشال عون عندما أسقط خيارين كانا خيارين دوليين وهما مخايل الضاهر إلى رئاسة الجمهورية والعماد إبراهيم طنّوس داخل المؤسسة العسكرية فإختار في الحالتين طريق الصدام بدل التسوية فدفع لبنان وعكار تحديدًا الثمن ليعود لاحقاً التيار الوطني ويقبل بكافة التسويات اللاحقة التي أنتجت رؤساء وقيادات من خارج عكار أقل ما يقال عنها أنها ليست أكثر وطنية من القامتين المذكورتين العكاريتين.

بما فيها التسوية الأميركية السورية التي أنتجت وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة مع فارق كبير وهو حرب الإلغاء واتفاق الطائف اللذان ربما كانا وفرا على لبنان وعلى عكار آلاف الويلات لو إخترنا "الضاهر" على "الفوضى".

أوافقك الرأي بأن عكار هي خزان الجيش والوطنية كما صرّحت ولكنني أذكرك بأن عكار حُرمت في كامل عهد العماد ميشال عون كما في باقي العهود من أي تمثيل وزاري (بإستثناء وزيراً للدفاع في التيار) فيكون حديثكم وهجومكم اليوم على باقي الأطراف إنتخابياً بحتاً لأنكم كغيركم همشتم عكار وتذكرونها فقط قبل الإنتخابات،

أخيراً وبمناسبة حديثكم وهجومكم على ما سميتموهم "ميليشيات" المهم تذكيركم أن أبناء عكار وليس التيار، هم من حرسوا منذ سنوات عديدة ضيعنا وأعراضنا وأرزاقنا.

فبالله عليك التوقف عن اختصار البطولات لصالح التيار ونكران تضحيات كافة الشباب من كافة الأحزاب اللذين كان ولائهم إلى عكار قبل أي ولاء حزبي وعكار وبيتها شاهدة على ذلك.

