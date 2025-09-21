دعت رابطة "قدماء القوى المسلّحة اللبنانية" العسكريين المتقاعدين إلى العودة للشارع غداً الاثنين، وذلك بعد قطع للطرقات شهدتها العاصمة بيروت يوم الأربعاء الماضي تزامناً مع جلسة لجنتَي الإدارة والعدل في مجلس النواب.

وجاء في بيان الرابطة باسم رئيس هيئتها التنفيذية العميد المغوار شامل روكز: "أمام ما وصلت إليه أوضاعنا من إهمالٍ وظلمٍ صارخ، وبعد أن سُدّت في وجوهنا أبواب العدالة، واصطدم الحق بجدار الباطل، لم يبقَ أمامنا سوى الخيار الأجدى: خيار الأرض والميدان، وهو الخيار الذي امتهنّاه أصلاً، والذي دافعنا عنه بدمائنا، وكان لنا واجباً في الماضي، وحقاً لا جدال فيه اليوم. لقد راكمنا إنجازاتٍ وطنية كبرى، واليوم تأتي السلطة لتُحرق هذه الإنجازات وتُسخّفها، بل وتُقصينا من مشهد الإنتاج الوطني، وكأننا لسنا من هذا الوطن. نقولها بصوت واضح: نحن لسنا متقاعدين... نحن محاربون ما زلنا قائمين بالقَسَم".

وأضافت: "وإننا نحن، المحاربين القدامى، نُعلن دعوتنا الصريحة إلى جميع رفاق السلاح للانخراط في تحرّك فوري واعتصام مفتوح أمام مقرّ مجلس الوزراء، وافتراش الأرض من كافة الاتجاهات، لمنع انعقاد أي جلسة حكومية، وذلك إلى حين تحقيق مطالبنا المحقة والملحة والمشروعة المرتبطة بحقوقنا المعيشية والمالية التي صودرت عنوةً".

كما أكدت رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية" أنّه "نحن لا نطلب امتيازات، بل نُطالب بحقّ بديهي لكل من أفنى عمره في الدفاع عن الوطن، ومن قدّم حياته على حدود البلاد، ومن ارتقى شهيدًا كي تبقى الدولة قائمة"، معتبرةً أنّ "كرامتنا لا تُشترى ولا تُباع، ولن نسمح باستمرار هذا الاستنزاف الممنهج لحقوقنا ولحياة عائلاتنا".

وتابعت الرابطة بيانها: "شهداؤنا ينادون من تحت التراب بأصوات تصمّ الآذان، والعسكريون الصامتون اليوم يُدوّون بصمتٍ ملزم لا يُمكن تجاهله. موعدنا، يا أبناء الكرامة، على الأرض... حيث واجهنا الخطر بصدورنا مرارًا، سنواجه الظلم اليوم كما واجهنا النار، ولن ننسحب من ساحات الكرامة، لأننا لم ننسحب يومًا من ساحات النار".