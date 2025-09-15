صدر عن المجموعات الاغترابية، "شبكة الاغتراب اللبناني"، جمعية "الانتشار اللبناني ما وراء البحار"، "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم"، "كلنا إرادة"، "المنتدى اللبناني في اوروبا"، "مغتربين مجتمعين"، "مجلس التنفيذيين اللبنانيين"، "مواطنون لبنانيون حول العالم"، "صوتي"، "الحراك الاغترابي اللبناني"، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،GLA, H.A.L.F.A, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, Team Hope بيان قالت فيه: "يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا الثلثاء بندا يتعلق بتقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، ومن ضمنها إمكان تطبيق قاعدة المقاعد الستة في اقتراع المغتربين. وبناء عليه، نؤكد كمجموعات اغترابية أن حصر أصواتنا في ستة مقاعد موزعة على القارات خيار يضر بصحة التمثيل وعدالته، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتطبيقه، ونشدد على أن حقنا في التصويت، إسوة بالمقيمين هو حق دستوري ثابت غير قابل للانتقاص، خصوصا أن المغتربين يشكلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع اللبناني، ويواكبون مختلف التطورات الداخلية".

أضافت: "وعليه، وفي ضوء الجمود الراهن واقتراب المهل القانونية، نأمل أن يبدي مجلس الوزراء موقفًا واضحًا يصون مبدأ العدالة والمساواة في التمثيل، عبر اتخاذ المسارات القانونية المناسبة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإلغاء الكامل لقاعدة المقاعد الستة، وتكريس حق المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم".