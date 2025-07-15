Jul 15, 2025 1:11 PMClock
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المجلس العسكري في الجنوب السوري للحدث: الحكومة وعدتنا بإبعاد الجماعات المسلحة خارج صفوف القوات الحكومية

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