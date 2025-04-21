Apr 21, 2025 7:31 PMClock
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المجلس العام الماروني ينعى البابا فرنسيس: أبٌ محب وراعٍ حكيم حمل لبنان في صلاته وقلبه

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