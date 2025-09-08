المركزية - رأى المجلس العالمي لثورة الأرز أن "أما وقد اتخذت الحكومة قرارها التاريخي بجمع السلاح غير الشرعي وعلى رأسها من حزب الله فإن المجتمع الدولي واللبنانيين قد رحبوا بالخطوة بانتظار التنفيذ، ولما حوّل الطلب إلى قيادة الجيش لتحضير خطة عملية لذلك تفاءل المواطنون والمجتمع الدولي بقرب خلاص لبنان من محنته وبدأ التحضير للمؤتمرات العالمية لدعم البلد بكل الوسائل".

وقال: "لكن موقف الرئيس بري، الذي يعتبر المسؤول الشيعي الوحيد المتبقي من كل من كان تنطّح للقيادة قبل مأساة "حرب الاسناد" ونتائجها، كان مخيبا للظن لا بل يدعو إلى القلق لأنه لم يقدر على فصل موقفه عن حزب السلاح ولا قدّم اقتراحات ايجابية تسهم بالحلول، بل بالعكس فهو حاول اختراع تمثيلية مزعجة لمنع القيادة العسكرية من تحضير خطة مقبولة ومجلس الوزراء للتماهي مع هذا الاختراع وكأن العالم الذي يراقب عمل الحكومة وينتظر قراراتها غافل أو ساذج".

وأسف للجهود "التي تبذل في سبيل خلاص لبنان وعلى كل المآسي التي ستقع على أهلنا اللبنانيين نتيجة لتذاكي رؤسائهم وقادتهم الذين سيتسببون هذه المرة بالدمار من دون تمييز والخراب من دون حساب، فاستغفال العالم ليس بالشيء البسيط ورفض المساعدة للتخلص من الاحتلال البغيض سيأتي باحتلال أعظم منه لا بل قد يكون أشد قساوة. وإن الآتي لناظره قريب".