Jul 23, 2025 1:17 PMClock
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المجلس الدستوري يردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية ويعلن إبطال الفقرة "د" من المادة /١٠/ من القانون المتعلقة بالتناقص في التعويض

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