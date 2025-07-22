Jul 22, 2025 4:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المجلس الدستوري يردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية ويعلن إبطال الفقرة "د" من المادة ١٠ من القانون المتعلّقة بالتناقص في التعويض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o