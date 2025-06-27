المركزية - يواصل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع إستقبال المجالس البلديّة والإختيارية الجديدة، حيث التقى في معراب وفداً من بلدية "عين الجديدة" في عاليه، برئاسة إيلي جبور ونائبه ناصيف بو رجيلي، المختار متى متى، المختار السابق غبريال جبور، رئيس مركز القوات في البلدة ادوار متى، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، منسق الحزب في عاليه طوني بدر ومسؤول الإنتخابات في المنسقية مرشد الهبر.

كما التقى في معراب وفداً من بلدية "عين الجديدة" في عاليه، برئاسة إيلي جبور ونائبه ناصيف بو رجيلي، المختار متى متى، المختار السابق غبريال جبور، رئيس مركز القوات في البلدة ادوار متى، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، منسق الحزب في عاليه طوني بدر ومسؤول الإنتخابات في المنسقية مرشد الهبر.

وإستقبل وفدا من المجلس البلدي لبلدة جدرا في قضاء الشوف، برئاسة المونسنيور جوزيف القزي، المختار شارلي القزي وأعضاء المجلس الإختياري مفيد القزي وجان القزي وأحمد الروّاس، في حضور منسّق الشوف جوزيف تابت، رئيس مركز "القوات" في البلدة طوني القزي ونائبه مازن القزي وأمينة السر ريتا القزي.