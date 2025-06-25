المركزية - في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، استقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مجلس بلدية “التعزانية” في قضاء “عاليه” برئاسة ربيع بو منصور ونائبه رئيس مركز القوات في البلدة عبدو بو منصور والمختار جوزف بو منصور، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب نزيه متى ومنسق منطقة “عاليه” طوني بدر ونائبه سليم أبي ضاهر.​

كما التقى جعجع وفدًا من بلدية "سلفايا" في قضاء عاليه، ضم رئيس المجلس البلدي وليد بو سعد ونائبه جاد أبي رعد، إلى رئيسة مركز "القوات" في البلدة سمر أبي سعد ورئيس المركز سابقًا جورج بو سعد والمحامي سمير أبي رعد، بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى ومنسق "القوات" في عاليه طوني بدر ونائبه سليم ابي ضاهر.

هذا واستقبل جعجع مجلس بلدية "بدادون" في قضاء عاليه، برئاسة رواد الفغالي رئيس المجلس البلدي للسنوات الثلاث الأولى، وميشال الحويك رئيساً للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس عماد ضو للسنوات الثلاث الأولى، وبيار مرعب للسنوات الثلاث الأخيرة، المختارين يوسف الحويك وشربل مرعب، رئيس مركز "القوات" في البلدة رجا الحويك وأمين السرّ الياس الحويك، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى، منسق "القوات" في عاليه طوني بدر ونائبه سليم ابي ضاهر.

والتقى أيضا وفدًا من المجلس البلدي الجديد في “كفرحبو” في قضاء المنية – الضنية، ضم رئيس البلدية للسنوات الثلاث الأولى إدغار البيطار، ورئيس البلدية للسنوات الثلاث الأخيرة سرحان سرحان، رئيس مركز “القوات” في البلدة ضياء البيطار، بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري، ومنسق “القوات” في المنطقة أنطونيو بطرس.​

وإستقبل وفدًا من بلدية سرجبال قضاء الشوف، ضم كلاً من رئيس المجلس البلدي سمير أنطوان، نائب الرئيس جوني بو رجيلي، إلى منسق “القوات” في الشوف جوزف تابت، رئيس مركز سرجبال وليد أبو رجيلي، رئيس البلدية السابق طوني أبو رجيلي، والمختار ميشال أبو رجيلي.