May 2, 2025 12:30 PMClock
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المجلس الأعلى للدفاع: قرّرنا رفع توصية للحكومة بتحذير حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني

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