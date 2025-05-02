May 2, 2025 12:25 PMClock
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المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون شدّد على ضرورة ضبط أي ارتدادات للأحداث السورية على لبنان

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