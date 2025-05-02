May 2, 2025 12:24 PMClock
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المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون تطرّق الى الأوضاع الأمنية مشددًا على بسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات ايجابية على الأصعدة كافة

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