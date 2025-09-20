Sep 20, 2025 8:49 PMClock
أبرز الأحداث
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: تم تكليف وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لحماية مصالح البلاد

