Jul 17, 2025 8:41 PMClock
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المتحدث باسم وزارة الخارجية في ايران: لا صحة للمزاعم الأميركية بشأن إرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن

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