Jun 26, 2025 11:10 AMClock
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إيران عازمة على الحفاظ على الطاقة النووية السلمية

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