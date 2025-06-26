Jun 26, 2025 11:54 AMClock
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: نشكك في جدية الولايات المتحدة بشأن التفاوض و بعض التصريحات الأميركية قد تكون جزءاً من "تكتيكات" لزيادة المشكلات في المنطقة

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