المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن التوصل إلى اتفاقات مع روسيا في مجال إنشاء محطات نووية أكبر من محطة بوشهر بقدرة 1200 ميغاواط

