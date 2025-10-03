Oct 3, 2025 9:05 AMClock
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: بناء على المراجعات لا صحة لتجميد أصول أو حسابات لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أو الشركات التابعة لها بتركيا

