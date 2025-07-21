Jul 21, 2025 12:28 PMClock
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المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: 94 % من المنشآت الصحية في قطاع غزة تضررت والوضع في القطاع سيئ للغاية

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