Jun 23, 2025 11:40 AMClock
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المتحدث باسم مكتب نتنياهو: أهدافنا العسكرية هي إنهاء التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة

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