Jun 26, 2025 10:50 PMClock
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المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: وافقنا على اقتراح ويتكوف ومستعدون للدخول في مفاوضات وحماس تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت

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