Jun 21, 2025 9:35 PMClock
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المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء» في ايران: أي دولة تُرسل معدات عسكرية أو رادارية لمساعدة العدو الإسرائيلي سنعتبرها مشاركة في العدوان وهدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة الإيرانية

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