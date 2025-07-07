Jul 7, 2025 10:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية: هجوم الحوثيين على الناقلة ماجيك سيز تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o