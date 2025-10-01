Oct 1, 2025 12:32 PMClock
أبرز الأحداث
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني يعلن موافقة المجلس على مشروع قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل "والدول المعادية"

