Apr 18, 2025 4:17 PMClock
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المتحدث باسم فتح للحدث: انفتاح لدى إدارة الشرع نحو النهج الذي ينتهجه الرئيس عباس

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