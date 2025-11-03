Nov 3, 2025 8:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم غوتيريش: العنف في كردفان بالسودان تصاعد بشكل حاد ما أدى إلى نزوح واسع النطاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o