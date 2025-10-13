Oct 13, 2025 12:51 PMClock
أبرز الأحداث
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: نرحب بتصريحات ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

